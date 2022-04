Didier MARAIN

Après une longue carrière chez KONICA MINOLTA, j'ai réalisé un rêve et repris un Restaurant, une belle leçon d'humilité auprès d'une clientèle grand public.

Développeur de Business, je suis un battant et un homme d’action. J’agis en véritable travailleur avec la positive attitude que je sais transmettre.

Manager et Gestionnaire, ma priorité est tourné vers "La satisfaction du client".



Mes compétences :

Elaborer et mettre en place un Business Plan

Gérer efficacement un Centre de Profit

Créer de la synergie entre services

Animer des réunions

Manager, animer et fédérer les équipes

Créer et organiser des événements

Customer Relationship Management