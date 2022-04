Didier MASSÉ

Ingénieur commercial à mes débuts dans la négociation de prestations technologiques; j'ai rapidement évolué vers des fonctions de responsable des ventes intégrant le support et l'animation des équipes.

Actuellement en activité, je souhaite étendre mes compétences au niveau national et assurer de plus grandes responsabilités sur des produits de services techniques dans les domaines agroalimentaire, biotechnologique, laboratoire pharmaceutique....



Si mon profit atypique vous intéresse (voir CV joint), rencontrons-nous .



Mes compétences :

Excel

Word

Autonomie

Disponibilité

Respect

BtoB

Rigueur

Organisation

Industrie

Mesurer

Recruter

Développer

Négocier

Accompagner

Fournir

Améliorer

Objectifs

Analyser

Suivre

Dynamique

Contrôler

Maitriser

Animer

Assurer

Piloter

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet