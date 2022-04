Didier Mattéo GIOVANNINI

Depuis près de vingt ans, j’occupe des postes à responsabilité au sein de différentes directions administratives et financières.

Autonome, rigoureux, avec un sens certain du management des équipes, je suis mobile et disponible.

Mon parcours s’est essentiellement fait dans des groupes de distribution automobile et moto

Professionnel de l’automobile et homme de défis, mes expériences m’ont appris la parfaite maîtrise de l’ensemble des activités d’une concession automobile.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Finance

Distribution

Audit

Direction financière

Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Consolidations

SAGE LIGNE 1000

SAGE ETAFI