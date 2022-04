Didier MERLE

Après 8 années d’expériences, j'ai créé en janvier 2007, le Cabinet @bp (@udit business & prospect) car il me semblait important d'apporter des services de qualité à nos clients.

En effet, pour moi et mes collaborateurs, notre travail ne se termine pas à l'élaboration du bilan et à l'édition de la liasse fiscale. C'est même tout le contraire ! C'est à dire, que c'est à partir de là que commence la véritable expertise, en conseillant, en analysant et en étant une force de proposition pour nos clients.



Nous axons nos conseils sur le droit social, le droit fiscal, le droit des sociétés, l'analyse de gestion et sur l'application des normes internationales.





Mon équipe désire également offrir un suivi fréquent des dossiers et ne pas se contenter de rencontrer les "petits clients" une fois par an. Le conseil perdrait alors de son intérêt s'il était dispensé à posteriori. Le conseil doit intervenir de façon récurrente, pour permettre au(x) dirigeant(s) de tenter de corriger les points faibles décelés et ainsi d'optimiser sa gestion.





Nous sommes également en mesure de vous proposer des formations, tant du point de vue comptable et financier, que du point de vue des outils de bureautique (Excel, Word, Power Point, logiciels comptables, utilisation d’Internet).





Je vous propose que nous nous rencontrions, je suis sûr que nous pouvons vous apporter notre expertise et notre savoir-faire.



Mes compétences :

Commissaire aux comptes

EXPERT COMPTABLE

IAS

IFRS

Normes comptables

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES