Didier MOIZANT

La recherche d'une organisation solide, ce que l'on fait et comment on le réalise, a été le fils directeur de mon parcours au service du soutien des matériels dans l'armée de l'air.

En dehors des compétences développées sur le terrain, capacités d’analyse et de synthèse, management des hommes enrichi par l'expérience, fort leadership et sens des responsabilités, vous pouvez vous appuyer sur une personnalité forte et rassurante pour conduire l'activité d'un site industriel et accompagner le développement des colaborateurs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Leadership

Assurance qualité

Relationnel

Maintenance

Chaine logistique

Synthèse

Analyse

Organisation du travail