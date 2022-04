Didier MONESTES

Architecte Design Data Centre, réseau & télécom, Audit et Assistance à la maîtrise d'ouvrage, Formateur.



Consultant et associé SYstémic Area Network :



- Uptime Institute Accredited Tier Designer

- Audit et direction de projet Datacenter - Efficience energétique & ISO50001

- Ingénierie des infrastructures cuivre et fibre optique aux normes ISO11801 pour les réseaux informatiques et télécom

- Architecte infrastructure Data Centre - Réseau, clim, énergie, sécurité

- Expertise Modular Datacenter et container

- Approche projet PMI

- Formateur Design & Conception Datacenter

- European Commission Endorser Code of Conduct for Datacenter

- http://dc-professional.com/

- http://www.linkedin.com/in/didiermonestes

- http://www.sy-an.com



Mes compétences :

Datacenter écologique et haute densité

Formation professionnelle