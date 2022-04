Didier MOREAU

Fort de plusieurs années d'expérience de direction d’hôtel, j'ai pu durant les deux dernières années m'investir dans la gestion de deux sites différents. Cette expérience m'a énormément plu et je suis à la recherche d'une société propriétaire de plusieurs exploitations avec laquelle je puisse coopérer comme responsable multisite.



Créatif, j'ai pu au cours de ces deux dernières années, outre relancer la partie restauration des établissements, installer des ruches sur les toit des hôtels qui nous permettent de servir miel au petit déjeuner, pain d'épices et nougats pour les pauses séminaires, organiser des expositions de peintures et sculptures, aménager un potager dont nous utilisons les herbes en cuisine, mais également les tomates cerises en accompagnement des apéritifs. Dans chacun des hôtels ou j'ai eu la chance de travailler, j'ai comme mentionné précédemment donner un caractère différent à chaque établissement.



Mes compétences :

Gestion hôtelière

Gestion de la relation client

Gestion des ressources humaines

Management opérationnel

Formation

Gestion de projet

Restauration

Audit