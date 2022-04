Expert-conseil depuis plus de 25 ans à Lorient dans le Morbihan, j'accompagne les petites entreprises, artisans, commerçants et professions libérales dans leur développement au quotidien.



L'enjeu est de saisr les meilleures opportunités comptables, fiscales et sociale.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Conseil des TPE

Accompagnement des entreprises