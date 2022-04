Didier MULLER

Management :

- Conduire des projets à moyen et long terme

- Manager des équipes commerciales ou techniques

- Diriger et mener au résultat un centre de profit

- Coordonner et contrôler l’activité des forces de ventes

- Entretenir la satisfaction clients par un tableau de bord et un plan d’action

- Gérer une population salariée à l’étranger

- Recruter de nouveaux collaborateurs et gérer le changement

- Piloter les indicateurs commerciaux pour accroitre le résultat



Marketing opérationnel :

- Lancer un nouveau produit (coordination de la logistique et de la force de vente)

- Définir le marketing mix (prix, produit, distribution, évènementiel)

- Gérer l’activité « évènements nationaux » pour une grande enseigne



Commercial :

- Prendre et développer un portefeuille de grands comptes nationaux

- Chasser de nouveaux comptes en acquisition

- Coordonner un projet client de l’audit à la conclusion

- Identifier des pistes de développement visant à accroitre le chiffre d’affaires

- Répondre aux appels d’offres publics et grands comptes privés

- Travailler en mode projet



Mes compétences :

Directeur des ventes

Marketing opérationnel

Vente complexe

International sales

Management des ventes

Organisation

Négociation

Business management

Informatique

Cloud computing

Management

Marketing

Grands comptes

Virtualisation

SAP

VMware

SAP CRM

Microsoft Office

Dell Server Hardware

Audit