Didier NADAU

 Consultant indépendant, j’ai créé mon entreprise en 2014 pour être en mesure d’accompagner les dirigeants d’entreprise dans la gestion des évolutions de leur entreprise en transférant mon savoir-faire acquis durant de longues années dans des grands groupes de services.

Mes domaines de compétences se situent dans le Pilotage et le Management stratégique (Contrôle de Gestion Stratégique), le Commercial, l’élaboration de démarches Qualité, la gestion de Projets et des conflits, le Management opérationnel et le Développement Durable.



Chef de Projets (Groupe LA POSTE), j'accompagne les Managers Opérationnels dans l'élaboration de leurs Projets par un apport méthodologique et supervise le déploiement technique de ces Projets à forte valeur ajoutée.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Management commercial

Gestion de la qualité

Développement durable

Pilotage Contrôle Gestion Stratégique