Didier PARREAUX

Plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie et 15 ans dans des groupes internationaux, possédant une formation d'ingénieur en génie-chimique complétée par diverses formations professionnelles j'ai mené des activités à responsabilités dans différentes entreprises européennes.



En tant que Responsable Qualité, j’ai

-Conduit plusieurs sites à la certification ISO 9001:2000 ou ISO 9001:2008

-Amélioré l’efficacité de systèmes de management qualité existants

-Dirigé les audits internes, audité des sites de production, des services et des fournisseurs

-Formé les employés aux outils qualité et aux systèmes de management de la qualité

-Géré la gestion des problèmes aussi bien que les processus CAPA et réclamations clients



En tant que Responsable Lean Manufacturing, j’ai

-Implémenter la conversion Lean dans les secteurs de la production, du service et de l’administration

-Mené des kaizen dans 15 compagnies européennes et obtenu des améliorations pérennes aussi bien dans l’optimisation de l’outil de production que dans les processus transactionnels

-Géré le tableau de bord des indicateurs d’une entreprise

-Formé les employés aux outils lean

-été un acteur de changement auprès d’équipes multidisciplinaires



J’ai complété mon expertise par des formations dans la gestion de systèmes de management intégrés (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), dans la gestion de l’innovation (TRIZ), dans la sécurité alimentaire (ISO 22000), dans le lean Six Sigma

.



Mes compétences :

Lean management

Lean manufacturing

Management d'équipe

Santé