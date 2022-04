Didier PASDELOUP

Du Cahier des Charges à la Livraison.



Depuis vingt cinq ans, j'occupe la fonction de dessinateur projeteur industriel en sous traitance pour le groupe Safran notamment, spécialisé dans l'aéronautique. A ce poste, j'ai développé une excellente connaissance des problématiques de production et la maîtrise parfaite de la réalisation de plans par conception assistée par ordinateur, le respect des délais et les relations client.

Cette expérience professionnelle, ajoutée à mes qualités personnelles de rigueur, de polyvalence, d'autonomie et de synthèse, me permette d'être immédiatement opérationnel.





Mes compétences :

Surfaces Gauches - Doubles Pentes

Plans Bicotés (Inch/mm)

Polyvalent, Catia V5R19, Cadkey, Solidwork

Gammes

Environ 1000 Outillages et machines spéciales

Pneumatique, Hydraulique, Manuel

Travail sur cahiers des charges

Travail sur Devis et Régie

Plans Bilangues

Cotation Fonctionnelle, Normes Clients, Vérif