Didier PERETTI

.De formation Technico-commerciale j'ai évolué dans différents postes et responsabilités : attaché commercial,responsable d'agence, responsable de réseau de franchisés,(Culligan. CUISINE SCHMIDT).Responsable commercial grand compte.(France Especes.Groupe SCAN COIN)Tout en formant et me formant, en autresàà l'Ecole d'Ingénieurs -CESI 13-AIX-en-Proveynce.(gestion d'un Centre de Profit).

Plutôt un fort profil de commercial: vendre, recruter former faire vendre.

Ceci dans des branches professionnelles différentes, traitement des eaux, isolation thermique et acoustique, bâtiment, traitement des espèces (pour les banques et Casinos) .Aujourd'hui Gerant Directeur Agence Lorenove. Groupe





Mes compétences :

Vente