Didier PERRAUDIN

Uptoo est un cabinet de recrutement spécialisé sur les bons commerciaux.

Uptoo est l’éditeur du portailArray, la solution moderne pour recruter les meilleurs commerciaux.



Uptoo accompagne les directions générales d’entreprises de toutes tailles dans la mise en œuvre de processus innovants de recrutement leur permettant de recruter les meilleurs commerciaux, plus vite





Uptoo c'est:

Une équipe de 32 experts.

Plus de 500 recrutements en 2011 (toute France)

Une croissance de plus de 50% par an

Membre de Croissance Plus

Labellisé Oséo Excellence

Classé 47ème entreprise française d'avenir (Source L'entreprise - Septembre 2011)



Mes compétences :

Commercial

Recrutement

Recrutement commerciaux

Recrutement de commerciaux

SQL SERVER