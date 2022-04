Didier PHILODEAU

Madame, Monsieur,





Je recherche actuellement un poste de Commercial. Avec un cursus et une longue expérience situés au carrefour du marketing, du commerce, de la communication, du responsable transport, du responsable logistique, je suis attiré par les diverses fonctions que ce poste suppose. Aujourd’hui dans mon parcours professionnel, je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d’une équipe ambitieuse et stimulante.



Pour ce poste impliquant polyvalence et faculté d’adaptation, mon expérience dans la gestion des flux, la mise en place de tableaux de bord, la gestion des coûts, le suivi qualité, la gestion de planning, l’organisation administrative et l’apport d’un portefeuille clients, constituera un atout majeur.

Rigoureux, autonome et doté d’un bon relationnel, j’ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour animer et administrer efficacement une équipe de plusieurs personnes. Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.







Mes compétences :

Aptitudes commerciales

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Internet