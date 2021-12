Didier PICHODO

Expérience et compétences pluridisciplinaires acquise au sein de la Fonction Publique État depuis 1999 (ministère du Logement et de la Transition écologique)



De 2016 à aujourd'hui...

Gestionnaire administratif dans le champ de l'hébergement d'urgence, d'insertion et de logement adapté et de la veille sociale (PDALHPD, AVDL, Agréments IML) - Direction départemental de l'emploi, du travail et des solidarités en Ille-et-Vilaine (DDETS)



2008-2016

Chargé de communication au sein du centre d'information routière de Rennes

- animation/gestion de site internet et réseaux sociaux

- animation équipe dans le secteur événementiel (foire -salons)

- suivi relation médias

- suivi de marché publicitaires



2005-2007

Instructeur Opérations de lotir - Direction départementale du Calvados



1999-2044

Chargé de l'observatoire du logement - Direction départementale du Calvados



Qualités :

- dynamique et réactif

- sens du contact et travail en équipe pluridisciplinaires

- capacité d'analyse et de synthèse

- sens de l'initiative et animation de réseau

- force de proposition



Formation :

Diplômée en droit (université de Rennes)

Formation interne en Habitat - Urbanisme et communication



Mes compétences :

Administration

Communication

Sécurité routière / Transports

Logement