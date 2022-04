Didier PINON

Je suis convaincu que l’ère du digital fait du marketing un vrai de levier de performance durable.



Manager expérimenté en marketing multicanal, au sein d’environnements hautement concurrentiels. Je suis riche d’un parcours de 19 ans passés dans des directions marketing et commerciales:



- 5 ans en marketing conception et lancement d’offres

- 6 ans en marketing produit dont 2 en distribution

- 3 ans en pilotage de performance commerciale

- 5 ans en marketing CRM, acquisition et fidélisation



J’aime développer et faire croitre les résultats en associant toutes les parties prenantes internes et externes.



Anticiper, agir et évaluer : un mode le fonctionnement qui me permet de saisir les opportunités de changement avec agilité et pragmatisme.



Aujourd’hui, Je souhaite relever de nouveaux défis en intégrant une entreprise qui ambitionne de tirer tout le potentiel du marketing multicanal à l'ère du digital pour accélérer ou renforcer sa croissance.





Spécialités



- Marketing multicanal - digital, mobile, retail, télévente

- Marketing d’acquisition, fidélisation clients, E-mail marketing, marketing automation, pricing

- CRM / PRM et data management

- Stratégie, Business plan, plan de lancement, pilotage commercial, démarche d'amélioration continue

- Développement d'offres parcours clients , expérience client

- Management d’équipes , pilotage de projets, transformation