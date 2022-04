Didier PLAISANCE

Développement Commercial



Superviser les équipes des différents services

Participer aux actions commerciales et publicitaires

Organiser et mettre en œuvre des manifestations de 30 à 1500 personnes

Développer et fidéliser la clientèle

Mettre en place les opérations de promotion des établissements

Réaliser le chiffre d’affaire





Management du personnel



Qualifier et quantifier les besoins en Ressources Humaines

Etablir les budgets paies avec la direction

Recruter et manager le personnel

Organiser le travail et gérer les plannings

Suivre et contrôler la gestion administrative du personnel

Restructurer les services







Direction technique



Mise en place de la norme ISO 9001 et certification

Veiller au respect des normes réglementaires et d’hygiènes

Participation aux investissements et aux projets

Aménager les lieux de travail

Rechercher de nouveaux matériels

Sélectionner les produits et les fournisseurs

Créer et suivre les commandes fournisseurs et achats

Suivre et appliquer la méthode HACCP

Contrôler la maintenance du patrimoine



Mes compétences :

Organisé