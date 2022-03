Dimitri JOLLANT

Responsable Unité Inspection et Assistance Technique - Paris.



Clientèle grands comptes et contrats nationaux.



Management d une équipe pluridisciplinaire de 65 personnes - ingénieurs et techniciens.



14 ans d´experience professionnelle en France et à l'étranger, parlant portugais courament, anglais technique, espagnol basique.



Mes compétences :

Conseil

CEM

Audit

Ingénierie

Management

Electrotechnique

Développement produit

Expertise technique

Gestion de projet

Management opérationnel

Electricité

Automatismes industriels