Djambae CHAMSSOUDINE

Madame, Monsieur,

Fort de mes expériences dans le domaine du commerce et de la grande distribution, en tant quemployé commercial en Magasin, je vous propose ma candidature pour le poste dEmployé Libre service. Cest à ce titre que Je me permets de vous adresser ma candidature pour mettre en pratique mes acquis au sein de votre Entreprise.

Intégrer votre société qui depuis des années occupe une gamme de marchés avec des produits à la fois performants et très diversifiés, me motive particulièrement. Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permis dévoluer. Je souhaite à présent, grâce à mes compétences, les mettre à votre service et contribuer au développement de votre entreprise.

Je dispose de la capacité dadaptation nécessaire pour mener à bien les missions que vous voudrez bien me confier.



Sérieux, volontaire et rigoureux, je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. Je serai heureux de pouvoir vous convaincre de mes capacités professionnelles et de ma motivation au cours dun entretien.

Je vous prie, Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de mes sentiments les plus respectueux et dévoués.