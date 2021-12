Djamel ABED

Parcours professionnel :



Depuis 2001 : PDG co-fondateur de Dalysco

* Métier : édition de logiciel à destination des entreprises

* Domaine : gestion de contenu web et intranet

* Clients : General Electric, Nike, Babolat, Primagaz, DMC, Séché-Environnement, L'Oréal, BNPParibas, Moeller, ANPE, OMS, Prince ...

* Site web : http://www.dalysco.com







1996-2001 : Directeur de Zone, L'Oréal Travel Retail

- > Responsable de la zone EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique) sur le circuit des ventes hors taxes (aéroports - compagnies aériennes - zones franches)

* Introduction et développement de la présence de la marque L'Oréal Paris dans un circuit de distribution à dominante sélective

* Zone couverte : Europe, Moyen-Orient et sous-continent indien (vingtaine de pays et territoires)

* Management d'une équipe de 10 personnes en France et à l'étranger, recrutement de personnel local, constitution d'un réseau de distribution indirecte, nomination d'agents, ...

* Responsabilité du plan publi-promotionnel

* Responsabilité du compte d'exploitation



1994-1995 : reprise des études (troisième cycle à Paris-Dauphine, DESS 212 Affaires Internationales)

1993-1994 : Directeur de TransWorld Trading à Pékin (Chine)

- > Ouverture et Direction du bureau chinois d'une société de négoce française (T.W.T.)

* accomplissement des formalités administratives, choix des locaux et recrutement de personnel local

* suivi et initiation d'opérations d'import/export sur produits industriels

* sourcing de produits industriels et chimiques et/ou fabrication locale pour export en Europe

* études de marché et sélection du partenaire local pour deux Joint Ventures franco-chinoises



Mes compétences :

Cms

Gestion de contenu

Gestion de contenu web

Intranet

Web