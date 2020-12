Domas RAPHAËL

Le fil conducteur de mon parcours professionnel est l’innovation. J'ai notamment été responsable de l'adaptation, vulgarisation et diffusion de techniques améliorées auprès d'agriculteurs montrant différents profils. J'ai mis en place de nombreuses formations dans les domaines de l’agriculture au sens large pour des publics de différents niveaux allant d'ingénieurs/cadres à des agents de vulgarisation de terrain.

J'ai, en outre, évalué les impacts de ces actions sur le revenu des exploitations par la mise en place de réseaux de référence, de base de données de suivi puis par la modélisation et l'analyse des données récoltées.



Dans mon travail, je peux diriger des équipes et enseigner comment gérer les ressources disponibles afin d'être performant.



Spécialités : Agronomie Tropicale, Agriculture de conservation (principalement Semis Direct sur Couverture Végétale), Agroforesterie, Horticulture ornementale et Maraîchage, Développement Agricole, Développement rural, Agro-économie et Aménagement du Paysage.



Si vous désirez me contacter, mon courriel est le suivant: raphael.domas@gmail.com



N'hésitez pas



Mes compétences :

Dynamisme

Horticulture

Autonomie

Agriculture durable

Agronomie Tropicale

Rigueur

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Management

Agriculture de Conservation