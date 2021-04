Dominique BARRIEU

Responsable produit dans la société ACTIA en charge d'une équipe entre 5 à 10 personnes et assumant les fonctions suivantes :



- participation aux appels d'offres, démonstrations et présentations clients

- Ecriture de cahiers des charges et de spécifications fonctionnelles

- Chiffrages

- Collaborations avec les services et les filiales de la société



- planification et plan de charge des équipes

- gestion de sous-traitances internes ou externes en France et à l'étranger

- recrutement et entretient annuel des équipes

- encadrement de stagiaires et d'alternants



- Déploiement d'outils

- Formations, aide aux utilisateurs

- gestion des bugs et des demandes d'évolutions, gestion des sprints

- responsable du respect QCD des produits

- choix et orientations techniques



- administrateur de bases de données embarquées

- création et refonte de modèles de données XML

- développement C++, Java, Perl, SQL

- gestion et génération de configuration (RCP Eclipse)





Mes compétences :



Gestion d'équipe ****

Pilotage d'activités *****

Travail en équipe *****

Déploiement de produit *****

Formations, aide utilisateurs *****

Connaissance technique ****

Recueil et retranscription de besoins ****

Gestion de budget ***

Anglais ****