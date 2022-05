Dominique BOUILLON

Dans le souci de mettre mon expertise RH au service d'entreprises privées ou publiques et de cabinets, voici un résumé de mes domaines d'intervention :



• Conseil à l'élaboration de la politique RH et accompagnement du changement (aide aux choix stratégiques, pilotage de l'organisation des dispositifs et moyens à mettre en oeuvre, contrôle de leur application)

• Définition de la politique de recrutement et de formation

• Développement de la GPEC

• Contrôle de la cohérence et ajustement de la politique salariale

• Mise en place d’indicateurs et évaluation des résultats

• Régulation des relations sociales / Suivi Hygiène et Sécurité au travail (R.P.S.)

• Conception et déclinaison de la politique de communication interne

• Négociation avec les partenaires sociaux

• Animation des IRP (DP, CHSCT...)



En parallèle, j'ai développé des engagements associatifs (anciennement présidente de l'association RH Ile-de-France, actuellement membre de l'ANDRHDT et secrétaire de l'association solidaire pour le Mali "les Toubabs de Marena")



Occasionnellement, formatrice R H à l'IGS, Albrand Formation, CNFPT



Mes compétences :

Ressources humaines