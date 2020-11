Dominique DE JONGHE

Grande expérience du Contrôle de Gestion au sein d'entreprises de référence de la grande distribution alimentaire (Leader Price - Carrefour - Groupe Holder) et spécialisée ( Go Sport - La Redoute - Kiabi - Castorama - Leroy Merlin)

Maîtrise de l'ensemble des métiers et composantes de la distribution : achats, offre, marketing, supply chain - commerce et web.

Capacité à mener des projets complexes en interne ou en collaboration avec des intervenants externes (Accenture, Mc Kinsey, Dunnhumby, Paxton), à manager une équipe, à mettre en place de nouveaux outils correspondants aux besoins de l'entreprise, et à mobiliser des équipes en interne autour de projets ambitieux.



Mes compétences :

budgets

Supply Chain

SQL

SAP

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CCMX

Business Objects

Bug Tracking System