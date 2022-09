Dominique DURAND

Manager opérationnel, Directeur de centre de site ou de filiale (Business Unit General Manager) dans l'Industrie ou dans les Services aux entreprises.

Expérience multisectorielle de patron d'entités autonomes :

- Industrie pendant 15 ans : Directeur de site industriel ou de filiale (CHAUVIN ARNOUX, COATHALEM groupe ROULLIER, CHESAPEAKE PACKAGING)

- Services B to B pendant 15 ans : Directeur de région ou d'agence importante (TRANSPORTS JOYAU, VALIANCE, BRENNTAG)

Vue globale : je gère les dimensions techniques, commerciales, financières, humaines et sociales de ma Business Unit tout en recherchant l'amélioration de la satisfaction clientèle et des performances économiques.

Compétences particulières : mes qualités de négociateur et ma pratique du social m'ont permis de mener à bien des créations et des fermetures de sites, des restructurations, des transferts de production et de personnel.

Attaché aux relations humaines, je sais mobiliser les équipes et veille à faire évoluer les hommes en même temps que les projets.

Mes atouts : sens des responsabilités, capacité d'adaptation, réactivité, capacité à mettre en œuvre des décisions difficiles, goût du contact.

Très orienté qualité : l'expérience m'a montré que la qualité est une nécessité commerciale, un moyen pour améliorer la rentabilité et un facteur important pour motiver le personnel.



Mes compétences :

Responsable

Meneur d'hommes

Manager aguerri

Homme de dialogue

Capacité d'adaptation

Capacité à mettre en oeuvre des décisions difficil

Créations et fermetures de sites

Transferts de production et de personnel

Fiabilité

Responsabilité