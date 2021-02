Dominique LOISEAU (OUIN)

Rigoureuse, autonome, à l'écoute, dynamique, patiente, obstinée !





Après une quinzaine d’années passées dans l’Industrie Agro-Alimentaire laitier j’ai pu démontrer que je pouvais m’adapter, évoluer et ainsi maîtriser la fonction de Responsable Planning Ordonnancement.

Dans mes précédentes entreprises ma rigueur et mes qualités relationnelles m’ont permis d’acquérir la confiance des responsables d’ateliers et de devenir ainsi le chef d’orchestre pour coordonner les décisions avec les différents services, dans l’objectif d'optimiser les plannings de productions et de satisfaire au mieux les clients.

Les contraintes de stocks de matières premières et de produits finis en Industrie Agro-Alimentaire, ont développé ma réactivité pour gérer au mieux les flux.

J’ai su m’adapter aux différents outils informatiques liés à mon poste notamment en mettant en place, avec la collaboration du responsable informatique, un logiciel de planification dédié à l’agro-alimentaire (VIF).



Après 11 mois très enrichissants passés dans le domaine de l’électronique, je suis de retour dans l'agro-alimentaire pour un nouveau challenge : création de poste en tant que Chargée de Mission en Planification Industrielle.

Un an après on me proposait le poste de Chef de Pôle Planification Ordonnancement (management de trois techniciens ordonnancement).



Mes compétences :

Planification

Optimisation