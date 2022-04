Dominique RABILLOUD

Bonjour,



Je suis à l'écoute du marché dans le monde de la qualité sur la région de Grenoble.



Diplômée d'un master Qualité en ingénierie pour la santé et le médicament à la faculté de pharmacie de Grenoble, j'ai une grande expérience du suivi de développement et des systèmes qualités de production à travers les Dispositifs Médicaux, le DIV, la microélectronique et l'électromécanique.



Je suis très attentive à des fonctions qualité reliées au suivi de développement, à la gestion du système qualité et au règlementaire.



Cordialement

Dominique



Mes compétences :

Process

Qualité

Santé

Dispositifs Médicaux

Gestion de projet

Statistique

Pharmacie

Gestion de la qualité

GMP

Audit qualité

FDA

vigilance

post market surveillance

Marquage CE

usabilité

Gestion des risques