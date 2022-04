Dominique RAJ

Spécialiste Qualité Fournisseurs France et Etranger, dans les secteurs du Ferroviaires et de l'industrie.

Domaines :

- Fonderies ACIER, FONTE et ALU

- Forges

- Mécano-soudure

- Usinages

- Traitements Thermique et traitement de surface (peinture)

De la recherche et validation de sous traitants ou fournisseurs jusqu'à la validation des premières pièces.

Suivi et mise en place d'actions correctives chez les fournisseurs

coatching des fournisseurs.



Mes compétences :

Achats

Amélioration des performances

Analyse de la valeur

Benchmark

Chef de service

Manager

Prix

Procurement

Purchase

Qualité

Réduction de coûts

Sourcing

Stratégie

Management