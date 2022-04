Dominique RAMÉ

• Co-fondateur des sites internet –Array etArray

• 19 ans d’expérience dans des Directions Financières

• Organisation des services, optimisation des process et management d’équipes

• Gestion de projets finances et participation à l’évolution des systèmes d’information

• Reporting, Comptabilité, Budgets et Procédures

• Responsable des Ressources Humaines



Mes compétences :

Finance

gestion de trésorerie

Management

Management de projets

Management de transition

Manager

Optimisation

Optimisation des process

Organisation

Process

Process management

Trésorerie