Dominique RAULT

Depuis mars 2014, j'ai rejoint la holding du Groupe POINT P à PARIS. J'exerce la fonction de Responsable de Groupe d'Applications pour les progiciels Back et Front Office du Groupe POINT P. J'ai la responsabilité de 2 équipes de 20 personnes ( salariés et prestataires ) en tout qui ont en charge les études, le développement et le support N3 de ces applications utilisées par plus de 15 000 personnes quotidiennement.