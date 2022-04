Bienvenue sur ma page viadeo.



Evoluant depuis plusieurs années dans le domaine commercial et dans la grande distribution Française et Allemande, j'ai également assumé la responsabilité de la gérance de plusieurs entreprises aussi bien en Fance que en Allemagne et au Luxembourg.



J'ai acquis un solide savoir-faire et je suis aguerri aux exigences de ce métier.Totalement autonome en ce qui concerne la relation commerciale, la commande, le suivi des clients, le management des équipes terrains et la réalisation du chiffre d'affaires, je suis motivé et prêt à m'investir dans un poste captivant et à relever de nouveaux défis.





Cherchant à assumer des responsabilités qui me permettent de consolider mes acquis, d'élargir l'ensemble de mes compétences et de développer un savoir-faire complémentaire, je souhaite integrer une entreprise en relation avec le commerce de détail, de négoce ou en rapport avec la distribution de produits déstinés à ces secteurs d'activités afin d'apporter une réelle contribution au développement de ces marchés.



Postes recherchés: Directeur commercial France

Responsable de secteur

Directeur de magasin

Responsable commercial



Si vous avez connaissance d'une opportunité correspondant à mes aspirations, je serais heureux de pouvoir vous rencontrer et vous donner de vive voix de plus amples détails et informations sur ma motivation et mon parcours professionnel.



Vous remerciant de votre attention, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.



Dominique Rebmeister



Mes compétences :

Gestion

Bricolage

Achat

Management

Commerce