"Fouiller les arcanes de mon imaginaire,

Scruter le plus singulier, le plus obscur,

Le plus mystérieux,

Et l'amener,

Le guider

Vers un entre-deux,

Brèche dans le temps,

Sentir cette coulée de lumière :

Présence en suspens.... "



J' étudie la peinture depuis plus de 30 ans.



D'abord fascinée par la laque extrême orientale,

Je l'abordera dans l'atelier de Luis Ansa,

découvrirai le croquis de mouvement avec Félix Ramage,

Puis travaillerai à Montparnasse avec Antoni Ros Blasco.



De nombreuses expositions collectives.

Une dizaine d'expositions personnelles.

Primée au concours Lefranc et Bourgeois de la Couleur (1999).



Actuellement, dans la solitude de mon atelier à Fresnes,

j'appréhende l'étude du "Blanc sur Noir",

dans tous ses états : encres, acryliques, collages.



Exposition à l'Espace Scipion (Paris 5ème)

3- 21 décembre 2012





Préparation des "Portes Ouvertes de Chemins d'Art"

Cachan (94). - 12-13 octobre 2013









Contact :

dominique.reboux@gmail.com

Visite ateliers à Cachan et à Fresnes,

sur rendez-vous.



06 09 39 24 48



Mes compétences :

Peinture

Art

Dessin