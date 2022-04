Dominique ROETTGER

DOMAINES DE COMPÉTENCES



Je suis chargé des relations entreprises sur Reims (51) et la zone de Rethel (08) pour le compte de l'Antenne défense mobilité de Mourmelon - Mailly.



Défense Mobilité est un service de la direction des ressources humaines du Ministère des Armées.



Chaque année, de nombreux militaires quittent le service actif en ayant acquis des compétences techniques et relationnelles reconnues par le monde professionnel. Ils peuvent constituer pour votre entreprise un vivier de candidats formés, motivés et prêts à s'investir.



Le rôle de Défense Mobilité est d'accompagner ces personnels. Nous leur apportant un soutien individualisé et de proximité dans leur démarche de mobilité professionnelle.



Mon action sur le secteur se résume ainsi :



- Mise en adéquation des besoins des entreprises et des compétences du personnel ;

- Construire et cultiver un réseau partenarial ;

- Créer et suivre une banque d'offres d'emploi (mailing et prospection téléphonique) et une CV thèque ;

- Construire un document synthétique comprenant les CV des candidats et le diffuser vers les entreprises de notre zone ;

- Réaliser des entretiens de présélections ;

- Élaborer, programmer et réaliser la mise en œuvre d’un plan d’actions de visites d’entreprises, d’institutionnels et participation aux forums emplois ;

- Rédiger des fiches de synthèses relatives à ces rencontres.



Mes compétences :

Capacité d'organisation

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Initiative

Organisation

ponctuel

Réactif

RIGOUREUX