Je me consacre exclusivement à l'ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision) depuis 2004. Je dispose des certifications Microsoft sur ce produit et j'ai réalisé de nombreux projets NAV en France et à l'international.



Je maîtrise l'ensemble du périmètre fonctionnel de Dynamics NAV: Finance, Achat, Vente, Stock, Logistique, Service, Affaire, CRM. Je connais les versions NAV V4, V5, V6 (2009), V7 (2013) et V8 (2015).



Je propose mon expertise NAV à tous les acteurs mettant en œuvre ce produit. J'interviens comme Consultant Fonctionnel avec une forte culture technique pour les développements spécifiques, ou comme Chef de Projet.



Je suis motivé et expérimenté sur les projets NAV internationaux: Elaboration d'un Core System, déploiement NAV à l'étranger, développement offshore. Je parle anglais et je suis mobile à l'international.



email: dominique@ruault-consultant.fr



Mes compétences :

Microsoft Dynamics NAV

Navision

NAV Configuration

Business Analysis

User Acceptance Test

GAP Analysis

Business Process Reengineering

Technical Design

Data migration

Solution Design

User Training

Go-live support

Dynamics Sure Step Method

NAV RapidStart Services

ERP

Software Project Management