Dominique SAUNOIS

Femme d'engagements, de résultats, possédant plus de 26 ans d’expérience dans le domaine des ressources humaines.

Mon parcours professionnel est orienté autour de :

- L'écoute et la compréhension des clients pour proposer la solution adaptée,

- La mobilisation des compétences et des moyens pour la satisfaction du besoin et le développement de la marge,

- Le développement des offres, des parts de marché et de la rentabilité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des talents

Coaching

Management

Business Consulting

Développement commercial

Stratégie commerciale