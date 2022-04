Dominique SONOIS

Pyrotek est le principal fournisseur mondial d'aluminium, de fonderie, de verre, de zinc, d'acier, et de foyers. Ses performances élevées permettent d'améliorer les produits techniques, les systèmes de traitement intégrés et d'assurer des services de conseil dans le monde entier.



Société privée créée en 1956, Pyrotek offre une expertise technique industrielle de pointe et déploie ses ressources sur 65 sites, répartis dans 31 pays.



DIVISION VERRE: PYROTEK...une performance améliorée !!!!



Améliorez la performance DANS L`INDUSTRIE DU VERRE CREUX

Améliorez la qualité et les cadences d`emballage.

Diminuez vos coûts

Réduisez votre liste de fournisseurs avec PYROTEK.



Société internationale basée en Amérique du Nord, PYROTEK offre une gamme complète de solutions sur mesure pour la manutention des produits du verre.



Pyrotek a pour objectif de proposer des solutions novatrices pour les utilisateurs, en exploitant nos ressources mondiales.



Pyrotek s'engage à respecter les valeurs suivantes :



•Satisfaction client

•Intégrité

•Fiabilité, qualité et service

•Respect de l'environnement

•Croissance rentable

•Perfectionnement du personnel

•Partenariats avec clients et fournisseurs



