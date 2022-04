Dominique SCHWOB

Assumant depuis 2006, la mission de chef de projet au sein du service de biostatistiques et d'épidémiologie (Direction de la Recherche Clinique) de l'Institut Gustave Roussy, j'ai acquis expérience et connaissances dans le domaine de la recherche clinique en oncologie et développé un grand nombre de compétences transversales.



MANAGEMENT DE PROJET

- Respect des enjeux (objectifs, implications, conséquences)

- Respect des contraintes (temporelles, financières, humaines)

- Gestion de la relations avec les partenaires, promoteurs et prestataires

- Comptabilité (facturations, rémunérations des investigateurs, achats)

- Mise en place d'indicateurs de suivi, rapports, bilans

- Sérieux, fiabilité, engagement

- Force de proposition, regard critique



MANAGEMENT

- Encadrement (data manager, opératrices de saisie, stagiaires)

- Management transversal

- Animation de réunions (investigateurs, services financiers, directions)

- Respect de la hiérarchie, savoir faire passer des messages



COMMUNICATION

- Posters, Congrès

- Promotion médiatique (site web, presse écrite, associations de patients)



COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Conception, programmation et design de cahiers d'observation

- Data Management

- Statistiques descriptives





EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis janvier 2006 Institut de Cancérologie Gustave Roussy (IGR, Villejuif)

Service de Biostatistique et Epidémiologie - E Benhamou, C Hill, A Auperin



CHEF DE PROJET

- Etude ELAN (Elderly Head and Neck Cancer Study) : 1 étude en soins courant et 3 essais cliniques de phase 2 et 3 multicentriques – 800 sujets prévus- Traitements personnalisés curatifs ou palliatifs chez des patients âgés présentant un cancer épidermoïde inopérable de la tête et du cou, après évaluation gériatrique

- Etude THANCS-DEPISTORL (Trial of Head And Neck Cancer Screening) : étude phase 3 multicentrique France – 2000 sujets - Evaluation d’un dépistage systématique du cancer des Voies Aéro-Digestives Supérieures chez une population a risque (alcool & tabac)



DATA MANAGER

- Essais phase I monocentriques IGR, Screening 3+3, mTPI

- Référent data management et gestion des Phase I (biostatistiques, moniteurs, investigateurs)



BIOSTATISTICIEN

- ” Progestogen use and the risk of breast cancer in a nested case-control study of women with benign breast disease histologically verified ” Analyse non publiée pour stage Master2

- "Workshop on rhabdomyosarcoma of the female genital tract” Workshop en 2013 + Poster à l’ASCO2015



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Programmation informatique

Coordination de projets

SAS

Biostatistiques

Cancérologie

Management

Oncologie

Recherche clinique