Dominique SECA

Après ma formation doctorale en psychologie sociale appliquée aux entreprises, j'ai souhaité orienter ma carrière vers le champ de le formation, de l'ingénierie de formation et du conseil en formation, de l'orientation et de l'insertion professionnelle. J'ai pu ainsi travailler au sein de différents organismes éducatifs, universitaires, formatifs, auprès de publics provenant de milieux différenciés (jeunes, salariés (cadres et non cadres), demandeurs d'emploi, professionnels de la formation, des relations humaines, du conseil et de l'orientation). J'ai ensuite intégré l'université dans le Service Commun Universitaire de Formation Continue (SCUFC) où j'exerce actuellement les fonctions de chargée de développement.



Cette expérience actuelle m’a permis d’acquérir et de développer des connaissances et compétences dans les domaines administratifs, juridiques et financiers appliqués à l’université et en formation continue.



Mes compétences :

Bilans de compétences

Conseil

Conseil en formation

Enseignement

Formation

Ingénierie

Ingénierie de formation