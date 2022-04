Dominique SEGURA

Valoriser, capitaliser et transmettre les savoirs d'expérience

Economiste de formation et de culture, j'ai aujourd'hui la conviction que l'enjeu de notre compétitivité réside dans la valorisation, la capitalisation, la transmission et le développement des savoirs d'expérience.

j'ai décidé d'y consacrer mon énergie productive et créative en construisant des outils favorisant leur implémentation dans le quotidien des individus, des équipes et des organisations.





Mes compétences :

Expliciter les savoirs d'expérience

Gestion de connaissance