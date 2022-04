Dominique THUILLIER

Depuis 13 ans maintenant, je gère différents projets techniques sur des systèmes d’information de gestion dans le domaine de la maintenance et de la Supply Chain.

J’ai développé des compétences dans le domaine des bases de données et les échanges de données entre différents systèmes. J’ai participé notamment à des opérations de migration massives de nos applications nationales.

Je suis reconnu comme un expert dans ce domaine du fait de ma capacité à analyser les problématiques qui me sont présentées et proposer des solutions pragmatiques.

J’ai mis en œuvre toutes les activités de gestion de projet notamment ces 3 dernières années au cours desquelles j’ai conduit un projet majeur. Ce projet structure aujourd’hui le processus industriel de régénération interne des matériels de l’armée de terre.



Lorsque je fais le bilan de ces 15 dernières années, je constate que ce sont les situations où je transmettais un savoir-faire qui m’ont procuré le plus de satisfactions. J’ai toujours aimé former et accompagner les utilisateurs dans leur environnement de travail, notamment lors de la mise en service des solutions logicielles que nous avons déployé. Je pouvais ainsi mesurer la satisfaction du client sans filtre ni censure.

Je retiens particulièrement les missions en environnement opérationnel où j’administrais sur place nos systèmes d’information, mission qui requiert de l’autonomie, de la disponibilité, du dévouement, de l’écoute et de la pédagogie.

Ces expériences enrichissantes au niveau humain m’ont permis de toujours conserver à l’esprit l’importance des utilisateurs finaux.

J’ai toujours considéré que l’informatisation de nos processus était censée nous simplifier la vie mais on s’aperçoit que bien souvent, sans véritable formation et accompagnement, celle-ci peut être contre-productive voire être un échec.



Mes compétences :

Défense

Informatique

Gestion de projet

SQL

Management

WordPress

Conseil

Travail en équipe

Oracle

PL/SQL

Formation