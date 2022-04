Dominique TILLY

45 ans, mariée, deux enfants



MARKETING- RELATION CLIENT-COMMUNICATION- MANAGEMENT- GESTION - NEGOCIATION



MARCHES : B to B; B to C

ENVIRONNEMENTS : PME - GROUPE INTERNATIONAL



12 ans au sein d'une PME française, spécialisée dans le négoce d'emballages et machines de conditionnement sur le secteur B to B des fruits et légumes et de l'Industrie.

J'ai rejoint l'Univers de l'Emballage en janvier 2004; la société comptait 120 personnes et réalisait 45m€ de CA;

En 2015, le Groupe réalise plus de 80 M€ de CA avec 250 personnes.

Mon parcours m' a permis de confirmer la pratique du marketing et de la communication , d'élargir mon expérience et mes compétences au management commercial, à la gestion d'un centre de profit,ou encore la négociation et le développement de partenariats stratégiques.

J'aime le travail d'équipe et suis quelqu'un de motivé par les défis. Je suis aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle opportunité de carrière qui pourra me conforter dans les valeurs que je défends : l'esprit d'équipe, l'engagement, l’innovation et la créativité, l’autonomie et la responsabilité des collaborateurs.



Mes compétences :

Management

Négociation

système d'information SAP

Business Intelligence BO

Mesure de la performance

Communication interne et externe

Développement partenariats

Organisation d'événements

Relations clients et fournisseurs

Stratégie marketing