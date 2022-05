Olivier MAS

Cellulopack est une société spécialisée dans la fabrication d'emballages et calages en cellulose moulée haute densité pour de nombreux produits alimentaires (porte-gobelets, cale bouteilles, etc.), électroniques et de consommations courantes.



Les produits Cellulopack permettent de répondre aux besoins d’emballages écologiques (entièrement compostables) et de réaliser des gains de stockage grâce au parfait empilage des pièces. La cellulose moulée offre également une excellente résistance aux vibrations et aux chocs.



