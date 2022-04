Adresse mail : dominique.travaillard@afpa.fr



Depuis 30 ans, je travaille dans le domaine commerciale, de la formation professionnelle continue et initiale. Ces expériences professionnelles m'ont permise d'acquérir de réelles compétences.



Ma mission être en appui des chargés de clientèle sur le territoire de l'Ille et Vilaine et de la Bretagne, dans le développement de la formation en alternance dans les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité.

J'ai en charge les candidats à la formation continue et initiale via un Contrat de professionnalisation, une Période de professionnalisation, un Emploi d'Avenir, un Plan de formation Entreprise dont j''assure l'enregistrement et suivi administratif et commercial des dossiers de financement,

J'anime les informations collectives sur les dispositifs d'alternance, reçois les candidats en entretien individuel sur leur projet professionnel. J'organise en collaboration avec les Chargés de clientèle les job dating en vu d'un recrutement par les entreprises clientes. Je pilote les actions de mise en œuvre de POEC et POEI tous métiers sur le centre AFPA de Rennes en collaboration avec la ligne Conseil Formation, les RA et CC, les formateurs.



Mes compétences :

Conduite de projets

Formatrice

Conduite d'entretien

Coordinateur de projet

Technico-commerciale

Formation professionnelle continue

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Manager de projet

Management d'équipe

Responsable de projet