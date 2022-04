Dominique TREVISAN

Bonjour à tous



Secrétaire médicale de formation, j’ai toujours été attirée par les professions en lien direct avec les autres.

Dotée d’un très bon sens relationnel, je sais faire preuve de diplomatie et de patience.

Tolérante et ouverte d’esprit, l’autre est celui avec qui l’échange est possible et qui m’apportera la connaissance et me fera «grandir ».



Enthousiaste, toute aventure humaine me captive et décuple mon énergie.





Bien Cordialement à tous.





Greta Leman

stage et EMT chez ADTP, Annemasse





Compétences



- Accueil téléphonique et physique des salariés

- Maîtrise de l’outil informatique Word, Excel,

hypervision, Cigma gestion temps

- Préparation, participation et suivi du

recrutement :

préparation des annonces, lecture des cv et lettres de motivation, convocation des candidats

participation au recrutement, et réponse

- Suivi des dossiers administratifs du personnel

DUE, Contrat de travail, visite médicale,

arret de travail, accident de travail, attestation

de salaire.

- Préparation et réalisation du livret d’accueil

- Réalisation du document unique

- enregistrement des données variables - paye

externalisée

- gestion des demandes des salariés et de

la direction



Mes compétences :

Assistante polyvalente

Assistante rh

Curiosité

depassement de soi

dynamique

Organisée

polyvalente

Relationnel

Secrétaire médicale

Secretariat

Sens relationnel