Dominique VALENTIN

Après 14 années passées au sein du Groupe COHESIUM, j'ai créé le Cabinet SOLUTIONS DV.

Dès 2010, j'ai intégré le Cabinet Sémaphores du Groupe ALPHA pour diriger le Département Appui Conseil et développer la Région Sud Ouest (autour des métiers de le revitalisation).

En 2012 et en parallèle de mes activités de consultant spécialisé en accompagnement stratégique des territoires et des entreprises (notamment dans la filière aéronautique et ameublement), j'ai créé la société Relais d'Entreprises dont la vocation première est de proposer des bureaux meublés pour des télétravailleurs salariés (www.relais-entreprises.fr). Le concept est entré en phase de déploiement avec une ouverture d'un Relais d'Entreprises à Saint Médard en Jalles en 2013 puis à Montauban en 2014.

Fin 2012, j'ai initié le Club des Entrepreneurs du Volvestre qui compte actuellement plus de 50 membres. Le Club a notamment organisé en Sept 2014 une édition de la Start Up est dans le Pré dont le concept revient à Pierre Alzingre de l'Agence VISIONARI.

2015 sera plus que jamais l'année où je compte œuvrer pour le rééquilibrage des territoires "rurbains" que ce soit en soutenant le développement des entreprises, en impulsant l'entreprenariat, en favorisant le télétravail partiel dans un tiers lieu ou bien entendu en attirant des investisseurs étrangers. 4 leviers pour rapprocher l'emploi de l'habitat et contribuer ainsi à une certaine qualité de vie.





