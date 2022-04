Dominique VERNET

En dehors de mon activité professionnelle, j'ai une passion depuis ma jeunesse, c'est le cyclisme.

J'ai pris ma première licence en 1975 au V. C. Aubusson (Creuse) ; j'ai été et suis toujours coureur.

Passé par 2 autres Club , le V. C. Senonais (Yonne) et l'U.C. Boussac (Creuse), je suis depuis 1991 licencié à l'U.S.P.Issoire.

Titulaire du BF1 , BF2 et BF3, mes fonctions au sein de ce club ont été diverses et variées, Responsable de l' Ecole de Vélo, Arbitre d'Ecole de Vélo, Délégué départemental au sein du Puy-de-Dôme (Responsable de la Sélection des Juniors), Entraîneur, Mécanicien, Directeur Sportif, Secrétaire Adjoint et vice-Président.

Récemment, je viens d'être nommé Président au sein de mon Club,