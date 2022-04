Dominique VOMSCHEID

Après 40 années j'ai décidé de me rendre utile pendant ma retraite, en me proposant pour des missions bénévoles et autres; je participe à EGEE et à Initiatives Pays Rémois, mission et intervention pour aider les personnes et entreprises en devenir.

Ma carrière a été articulée autour de trois métiers, après une maîtrise en Electronique et Automatisme, j’ai occupé les fonctions d’ingénieur d’études électroniques, de commercial, et de manager de centres de profit.

A lire : http://www.senioragir.fr/itw_womscheid.php

J’ai travaillé dans l’industrie au travers de trois secteurs d’activités, l’informatique industrielle, la sécurité et l'automobile.

J’ai abordé l’industrie des process continus, dans le domaine de la chimie et de la pétrochimie, et des process discontinus de l’industrie manufacturière et automobile.

J’ai été au service de structures allant de la société à taille humaine, pendant près de 20 ans, à des groupes internationaux.

Depuis le début de ma carrière en contact permanent avec les marchés Nord Américains et Européens, je suis bilingue anglais, capable de négocier au plus haut niveau, d’exprimer et de défendre mes idées dans un contexte international.



Mes missions m’ont permis de mettre en avant mon sens de la création, tant sur le plan aménagement de structure que recherche de nouveaux marchés, mais aussi mon sens de l’organisation en remaniant des départements et des sociétés.

Le développement des activités s’est fait en imposant des solutions à des grands groupes industriels, auprès de décideurs de haut niveau et de leaders d’opinion.

Un complément de formation, EMBA HEC/CPA, m’a apporté la connaissance et les outils nécessaires à mieux appréhender le management des sociétés.



Mon parcours, dans sa composante industrie aux facettes multiples, dans son évolution de la création à la restructuration de société, tout en alliant la progression d’homme de terrain à manager, fait que je sais élaborer et mettre en place des stratégies de développement.



Après plus de 25 années de management commercial, je propose mon expérience pour développer toute organisation commerciale B to B.



Compétences:

Organisation de service commercial

- Optimisation démarche commerciale (offres, reporting, méthodologie)

- Mise en place de structure en fonction des marchés (grands comptes, distribution B to B)



Lancement de nouvelles technologies et solutions

- Commercialisation de systèmes high-tech : vision assistée par ordinateur, réalité virtuelle, réseau sans fil

- Création d’offres globales produit/service



Développement d’activité commerciale

- Établissement et animation de réseaux de revendeurs

- Consolidation des offres pour amélioration des marges

- Développement à l’international (réseau, agents, distributeurs)



Lancement de nouveaux produits et services

- Mise en place de département vente pour commercialiser des systèmes de stockages de données informatiques, d’automate de sécurité, de logiciel de supervision



Intégration de solution CRM et décisionnelle

- Automatisation des tâches commerciales,

- Implémentation de logiciels d’analyse de données (COGNOS)



Mes compétences :

Management commercial

Direction générale

High Tech

Développement commercial

Direction de Centre de profits

USA

Blue Ocean Strategy

Sales Management

International business development

Developpement commercial à l'international

Negociations Internationales