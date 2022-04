Dominique WIANNI

Ingénieur généraliste ICAM avec une expérience de 20 ans en management de production



Un management participatif, un sens des valeurs morales, une présence sur le terrain et une faculté à communiquer clairement me permettent de développer un climat de travail motivant et responsabilisant. Mon sens de l’analyse et mon pragmatisme me permettent à la fois de faire progresser l'activité sur un plan stratégique à moyen/long terme, tout en restant focalisé sur les réalités quotidiennes.



Je vous propose de vous accompagner pour relever vos futurs défis industriels en tant que Directeur d'Usine ou Directeur de Production



Mes compétences :

Amélioration continue

Management

Production

Maintenance industrielle

Logistique

Gestion de projet

Qualité

Gestion de la production