Domitille BOUDARD

En recherche d'une opportunité.



Docteur en Neurosciences ayant une grande expérience dans la gestion de projet et la recherche en biologie.



En parallèle de ma vie scientifique, j'ai mis en place de nombreux projets de communication scientifique à destination du grand public : théâtre scientifique, conférences, animations, ateliers.



Enfin, j'ai une passion pour les langues étrangères (et le français!) et j'en parle plusieurs couramment.



Je souhaiterais pouvoir mettre mes compétences au service d'une entreprise ou d'un organisme avec une préférence pour un environnement multinational.



Mes compétences :

Animation

Biotechnologie

Communication

Evénementiel

Rédaction

Biotechnologies